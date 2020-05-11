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Пожар в хосписе в Красногорске

В СК назвали предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске

По сообщению Следственного комитета, ею стала неисправная электропроводка

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Причиной возгорания в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске, где погибли девять человек, стала неисправная электропроводка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

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"По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, хоспис располагался в частном домовладении. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"11 мая в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, в микрорайоне Опалиха в Красногорске произошел пожар, в ходе его тушения обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы", - сообщили в СК.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар начался в душевой. Его причиной мог стать неисправный водонагреватель. Сам хоспис работал нелегально, коттедж был арендован частным лицом.

В новость были внесены изменения (9:34 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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