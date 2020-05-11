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Пожар в хосписе в Красногорске

По факту пожара в хосписе для престарелых в Красногорске возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске, где погибли девять человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"По факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного домовладения в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.

 

Теги
РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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