По факту пожара в хосписе для престарелых в Красногорске возбудили уголовное дело

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске, где погибли девять человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"По факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного домовладения в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.