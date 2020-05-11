Полиция задержала подозреваемого в стрельбе жителя Выборга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя города Выборга Ленинградской области после сообщения о стрельбе. Задержанный подозревается в том, что в ходе ссоры несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудники полиции установили, что 10 мая, около 12:50 мск, у д. 2 на пр. Ленина гражданин 1986 года рождения, неработающий, во время внезапно возникшей ссоры из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону 24-летнего неработающего мужчины и с места происшествия скрылся. По горячим следам сотрудниками полиции задержан 36-летний подозреваемый", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), отметили в пресс-службе.