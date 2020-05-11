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В Ленобласти пожар в двух домах ликвидировали

Информации о пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в двух домах в городе Мурино в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Горели два дома. Пожар ликвидирован. Ведется дознание", - сказано в сообщении ГУ МЧС.

Ранее в управлении ТАСС рассказали, что накануне поздно вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в строящемся одноэтажном доме на Центральной улице в Мурино, в МЧС отметили угрозу распространения пожара. Позже огонь перекинулся на соседний дом.

Информация о пострадавших не поступала.

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РоссияЛенинградская область
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