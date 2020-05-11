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Пожар в хосписе в Красногорске

В Красногорске задержали организатора хосписа, где из-за пожара погибли девять человек

Ему вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")
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Пожар в хосписе в Красногорске. Главное

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи задержали организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где из-за пожара погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем ГСУ СК России по Московской области задержан организатор частного хосписа в Красногорске, подозреваемый по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщила Врадий.

 

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РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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