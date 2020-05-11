В Красногорске задержали организатора хосписа, где из-за пожара погибли девять человек

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи задержали организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где из-за пожара погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем ГСУ СК России по Московской области задержан организатор частного хосписа в Красногорске, подозреваемый по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщила Врадий.