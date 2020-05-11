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Число госпитализированных после взрыва на Ставрополье увеличилось до 12

Всего пострадало 15 человек

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Медики госпитализировали еще пятерых пострадавших в результате взрыва в Георгиевском городском округе Ставрополья. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевого Минздрава.

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"В результате инцидента в поселке Приэтокском медицинская помощь оказана 15 пострадавшим. 12 человек госпитализированы, из них четверо в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером поселке Приэтокском мужчина, находившийся в состоянии опьянения, бросил гранату в соседний двор, где компания из 18 человек отмечала праздник. Ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате происшествия и семи госпитализированных.

По данным Минздрава края, трое пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно. Жизни пострадавших ничто не угрожает, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Мужчина, устроивший взрыв, задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). По информации краевого следственного управления СК РФ, причиной происшествия стало недовольство мужчины шумным поведением соседей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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