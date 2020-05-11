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Глава МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью 19 иранских моряков

Ранее стало сообщалось, что иранское судно могла поразить ракета, по ошибке выпущенная с дружественного корабля во время маневров

ТЕГЕРАН, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник высказал слова соболезнования в связи с инцидентом в время учений ВМС, в результате которого погибли 19 моряков. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"В связи с этим горьким событием я выражаю соболезнования главнокомандующему вооруженных сил, семьям погибших, народу Ирана, а также братьям и сестрам, [служащим] в нашей армии", - заявил он.

В воскресенье в Оманском заливе во время учений иранских ВМС произошел инцидент со вспомогательным судном "Конарак" ВМС страны. В результате происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, еще 15 получили ранения. Согласно сообщению телерадиовещательной корпорации IRIB, иранское судно могла поразить ракета, по ошибке выпущенная с дружественного корабля во время маневров.

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