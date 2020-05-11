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В Крыму в частном доме при пожаре погибли три человека

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проведет проверку по факту гибели трех мужчин на пожаре в частном доме в селе Партизаны Симферопольского района минувшей ночью. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела троих мужчин. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначены экспертизы для установления все обстоятельств произошедшего.

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РоссияКрым
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