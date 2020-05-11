Суд Владикавказа арестовал еще одного участника несанкционированного митинга

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 мая. /ТАСС/. Ленинский суд города Владикавказа арестовал еще одного участника несанкционированного митинга, который прошел в городе 20 апреля с требованием отмены режима самоизоляции, введенного в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде Северной Осетии в понедельник.

"Вчера в Ленинском городском суде Владикавказа мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня по части 2 статьи 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ избрана Бугулову, он был под административным арестом", - сказал представитель суда.

20 апреля в центре Владикавказа собрались жители республики, требовавшие отмены режима самоизоляции. На несанкционированной акции пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. После акции было составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики суд назначил административный арест сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.

По данным на 7 мая, к административной ответственности привлечено свыше 2 500 граждан, нарушивших условия режима самоизоляции. Несмотря на принимаемые меры, многие жители республики намеренно игнорируют объявленные предписания и продолжают посещать общественные места.