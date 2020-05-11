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В Башкирии мотоциклист ранил водителя такси из травматического пистолета

Между мужчинами произошел конфликт из-за спорной ситуации на дороге. Мотоциклист совершил шесть выстрелов, четыре из которых попали в пострадавшего

ТАСС, 11 мая. Конфликт со стрельбой произошел в Башкирии, в результате чего мотоциклист ранил водителя такси из травматического пистолета, об этом в понедельник сообщает пресс-служба МВД республики.

"В селе Мариинский Стерлитамакского района дорожный конфликт закончился применением травматического оружия, водитель мотоцикла совершил шесть выстрелов, четыре из которых попали в таксиста", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел накануне во дворе жилого дома, мужчины повздорили, по предварительным данным, из-за спорной дорожной ситуации. После словесной перепалки завязалась драка, водитель такси достал отвертку и начал угрожать мотоциклисту. Тот достал травматическое оружие и предупредил, что в случае нападения на него он применит пистолет. Водитель такси не принял предупреждение всерьез и начал нападать, а мотоциклист начал отстреливаться, четыре из шести сделанных выстрелов попали в таксиста. Но даже это не остановило водителя такси, и конфликт между мужчинами продолжился.

"Израсходовав все патроны, водитель мотоцикла начал избивать своего оппонента шлемом. Конфликт прекратили прибывшие на место происшествия полицейские. Водителю такси была оказана медицинская помощь. Позже он, как и второй участник конфликта, был доставлен в отдел МВД", - отмечается в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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