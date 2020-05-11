Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова госпитализировали из изолятора

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в вымогательстве создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов госпитализирован из изолятора временного содержания, он помещен в городскую клиническую больницу № 20. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещен в 20-ю больницу", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Воронцова. Он добавил, что Воронцов находится в хирургическом отделении.

Тверской суд Москвы ранее удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.

Проект "Омбудсмен полиции" позиционирует себя как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Страница проекта в соцсети "ВКонтакте" насчитывает более 380 тысяч подписчиков, телеграм-канал - почти 98 тыс.

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