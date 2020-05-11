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Площадь пожара на территории завода в Чехове составляет 5 тыс. кв. м

Пожар локализовали, информации о пострадавших нет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Площадь пожара на открытой площадке на территории завода в Чехове выросла до 5 тыс. кв. м, угрозы распространения огня нет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"Пожар локализован на площади 5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

На открытой площадке загорелись отходы от переработки резины. Изначально сообщалось о площади возгорания в 500 кв. м. В районе пожара наблюдается густой черный дым. Данных о пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные.

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