Найдена мертвой экс-депутат Ростовской области, ранее осужденная за контрабанду алмазов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /ТАСС/. Экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Наталья Кравченко, приговоренная в июле 2019 года за контрабанду алмазов к трем годам колонии и вышедшая по УДО, обнаружена мертвой у себя дома, сообщил ТАСС в источник в силовых структурах области.

"Наталью Кравченко нашли мертвой", - сказал собеседник, уточнив, что она была обнаружена у себя дома.

Первомайским районным судом Ростова-на-Дону было установлено, что в марте 2016 года Кравченко приобрела в Дубае (ОАЭ) 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 каратов на сумму более $134 тыс. При попытке ввезти алмазы на территорию России Кравченко была задержана в аэропорту Ростова-на-Дону. Суд назначил ей в июле 2017 года наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, позже она вышла по УДО.