Полиция задержала 16 человек в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Киевской области задержали в зоне отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции 16 человек, которые нелегально проникли в закрытый для посещения район. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении на странице в "Фейсбуке". Часть нарушителей задержали около поселка Полесское, вблизи города Припять, а также около объекта "Чернобыль-2". Всем им грозит штраф.

В полиции добавили, что задержанных проверяют на возможную причастность к поджогам на территории зоны отчуждения.

В зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС 4 апреля начались крупные природные пожары. Огонь уничтожил 12 сел, жителей которых эвакуировали после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса. Среди версий возникновения пожаров следствие рассматривает и умышленные поджоги.