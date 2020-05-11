Открытое горение на территории завода в Чехове ликвидировали

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода в Чехове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 14:55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

На открытой площадке на территории завода в понедельник загорелись отходы переработки резины. Изначально сообщалось о площади возгорания в 500 кв. м. Пожарным удалось локализовать горение на площади 5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.