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Открытое горение на территории завода в Чехове ликвидировали

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв м

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории завода в Чехове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 14:55 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

На открытой площадке на территории завода в понедельник загорелись отходы переработки резины. Изначально сообщалось о площади возгорания в 500 кв. м. Пожарным удалось локализовать горение на площади 5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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Россия
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