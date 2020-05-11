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На северо-западе Петербурга загорелся жилой двухэтажный дом

По информации спасателей, людей в доме нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Двухэтажный жилой дом загорелся на улице Ленинградской в Курортном районе Петербурга, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

"Напротив Серафимовской церкви горит двухэтажный жилой дом, площадь горения - 20 кв. м на первом этаже, есть угроза распространения на второй этаж", - сказано в сообщении ГУ МЧС.

По данным спасателей, людей в доме нет. На данный момент пожар локализован, информация о пострадавших не поступала.

В новость внесены изменения (15:51 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.

 

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РоссияСанкт-Петербург
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