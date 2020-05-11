В Волгограде арестовали следователя и двоих подозреваемых по делу о похищении человека

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в понедельник арестовал на два месяца руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Краснооктябрьскому району областного центра Абакара Абдуллаева и еще двух подозреваемых по делу о похищении человека и вымогательстве, сообщили ТАСС в суде.

"Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения следователю Абдуллаеву и еще двоим фигурантам этого дела в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 июля. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека с применением насилия в отношении двух лиц из корыстных побуждений") и ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере") УК РФ", - сказала представитель суда.

Накануне пресс-служба управления СК РФ по региону сообщила, что волгоградские следователи во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России установили причастность сотрудника одного из территориальных подразделений управления к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Все подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе управления СК РФ по Волгоградской области не сообщают каких-либо обстоятельств и деталей расследования уголовного дела.