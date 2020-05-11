{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банкир Олег Власов обжаловал арест по делу о выводе из России 500 млрд рублей

Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и "Индустриальный кредит" Олег Власов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступила соответствующая жалоба банкира.

"В Тверской районный суд поступила апелляционная жалоба Олега Власова на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Правоохранительные органы задержали банкира 6 мая, на следующий день он был арестован на два месяца, то есть до 6 июля. Олегу Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным МВД РФ, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей. Заочное обвинение предъявлено и другому фигуранту дела, молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.

Теги
РоссияПлахотнюк, Владимир Георгиевич
Реклама на ТАСС
В Волгограде арестовали следователя и двоих подозреваемых по делу о похищении человека
Они также подозреваются в вымогательстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС