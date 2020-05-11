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В Новосибирске загорелась кровля жилого дома

Из здания эвакуировались 50 жильцов

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Кровля трехэтажного деревянного жилого дома загорелась в Новосибирске, площадь пожара составляет 610 кв. м. Из здания эвакуировались 50 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Пожар в жилом трехэтажном доме. Горит кровля. Самостоятельно эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 23:12 местного времени (19:12 мск). Первые подразделения спасателей прибыли на место через 6 минут.

Теги
РоссияНовосибирская область
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