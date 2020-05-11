В Новосибирске загорелась кровля жилого дома

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Кровля трехэтажного деревянного жилого дома загорелась в Новосибирске, площадь пожара составляет 610 кв. м. Из здания эвакуировались 50 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Пожар в жилом трехэтажном доме. Горит кровля. Самостоятельно эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 23:12 местного времени (19:12 мск). Первые подразделения спасателей прибыли на место через 6 минут.