{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел на юге Петербурга

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел вдоль проезжей части на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Инцидент спровоцировал скачек напряжения на линии электропередачи мощностью 6 кВ, сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"11 мая в 18:31 мая в Московском районе, Витебский пр., д. 7, вдоль проезжей части из-под тротуара произошел хлопок с выбросом пламени. В результате проверки установлено: под землей проходит линия 6 кВ. По информации комитета по энергетике, был скачек напряжения с переключением фидера. Пострадавших нет. Отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" подтвердили агентству принадлежность сети предприятию. Специалисты организации ведут восстановительные работы.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
СМИ: Интерпол объявил в розыск жену американского дипломата, сбившую подростка в Британии
По данным телеканала Би-би-си, родственники погибшего получили от полиции графства Нортгемптоншир письмо, в котором говорится, что Энн Сакулас арестуют, если она покинет территорию США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС