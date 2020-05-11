Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел вдоль проезжей части на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Инцидент спровоцировал скачек напряжения на линии электропередачи мощностью 6 кВ, сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"11 мая в 18:31 мая в Московском районе, Витебский пр., д. 7, вдоль проезжей части из-под тротуара произошел хлопок с выбросом пламени. В результате проверки установлено: под землей проходит линия 6 кВ. По информации комитета по энергетике, был скачек напряжения с переключением фидера. Пострадавших нет. Отключенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" подтвердили агентству принадлежность сети предприятию. Специалисты организации ведут восстановительные работы.