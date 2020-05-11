СМИ: Интерпол объявил в розыск жену американского дипломата, сбившую подростка в Британии

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Интерпол распространил "красное уведомление" о розыске супруги дипломата из США Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб британский подросток. Об этом сообщила в понедельник вечером вещательная корпорация Би-би-си.

По информации Би-би-си, родственники 19-летнего Гарри Данна, которого Сакулас сбила летом прошлого года, получили от полиции графства Нортгемптоншир письмо, в котором говорится, что Сакулас будет арестована по запросу Интерпола, если покинет территорию США. Действия американки, покинувшей Великобританию после ДТП, воспользовавшись имевшимся у нее иммунитетом, спровоцировали дипломатический скандал, попытки разрешить который предпринимали президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В январе Вашингтон отклонил запрос МВД Великобритании об экстрадиции Сакулас, после чего посол США был вызван в британский МИД.

27 августа 2019 года в британском графстве Нортгемптоншир Гарри Данн разбился на мотоцикле, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка. По информации британских СМИ, ее супруг был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире.

Подозреваемая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства. Впоследствии уже в США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако добровольно возвращаться в Великобританию, где ей грозит тюремный срок, отказалась. Лондон направил запрос об экстрадиции Сакулас 10 января (соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году), однако он был отклонен. Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана британским властям, так как, находясь в Соединенном Королевстве, она имела дипломатический иммунитет, что оспаривают адвокаты семьи Данна.