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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки

Эпицентр находился в 173 км от поселка Усть-Камчатск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано во вторник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 173 км от поселка Усть-Камчатск на глубине 62 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС [Единую дежурно-диспетчерскую службу] по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - сказали ТАСС в ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района.

Теги
РоссияКамчатский край
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