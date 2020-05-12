Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано во вторник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 173 км от поселка Усть-Камчатск на глубине 62 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС [Единую дежурно-диспетчерскую службу] по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - сказали ТАСС в ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района.