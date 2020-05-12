Взрыв газового баллона произошел на "Восточной верфи" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел во вторник на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке. Как сообщил ТАСС директор верфи Олег Сиденко, пострадал один человек, ему оказана помощь.

"Произошел хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", - рассказал ТАСС Сиденко.

Он добавил, что в настоящий момент ведется расследование инцидента.

Верфь образована в 1952 году, она расположена в черте Владивостока на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого. Общая площадь территории предприятия составляет 23,27 га. За годы работы здесь построено свыше 400 кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил, а также судов для рыбопромысловых организаций Дальнего Востока. Верфь имеет большой опыт постройки кораблей на экспорт.