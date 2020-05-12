В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Приморскому краю пресекли деятельность организованной группы вымогателей. Как сообщает во вторник пресс-служба ведомства, все пятеро обвиняемых помещены под стражу.

"Члены группы занимали доминирующее положение в преступной среде Надеждинского района и совершали тяжкие преступления корыстно-насильственного характера, в том числе, сопряженные с незаконным лишением свободы граждан. Участники группы (пять человек) под видом легальной деятельности в сфере инвестиционных проектов занимались вымогательством у частных лиц и предпринимателей района, сопряженными с угрозами жизни и здоровью, физическим и психическим насилием", - сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"). В ходе обысков в домах подозреваемых изъяты боевой и травматический пистолеты и боеприпасы к ним, штык-нож, долговые расписки, личные документы потерпевших, деньги. Фигуранты уголовного дела, которыми оказались ранее судимые жители Приморья в возрасте от 32 до 38 лет, заключены под стражу. Максимальная мера наказания по инкриминируемой статье - 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Расследование дела продолжается. Полиция устанавливает новых потерпевших, все эпизоды противоправной деятельности группы.