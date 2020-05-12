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Самолет "Почты России" экстренно сел в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси

На его борту находился только экипаж и почтовый груз

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Лайнер "Почта России" произвел экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Красноярска.

"Cамолет сел. С ним все нормально", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщил о готовящейся посадке.

По словам представителя аэропорта, самолет Ту-204-100С вылетел в 8:17 (4:17 мск) из Красноярска в Норильск, но из-за неполадок шасси вынужден был вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находился только экипаж и почтовый груз.

Теги
РоссияКрасноярский край
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