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В Бурятии мужчина распылил газ на бригаду медиков

Его задержали

ТАСС, 12 мая. Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ задержали мужчину, который распылил газовый баллон на сотрудников скорой помощи во время выезда. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщается во вторник на сайте регионального управления ведомства.

"Медицинские работники после оказания помощи выходили из подъезда многоквартирного жилого дома, когда им повстречался нетрезвый мужчина с собакой. На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить", - говорится в сообщении.

О происшествии медики сообщили сотрудникам Росгвардии, которые задержали 46-летнего жителя Улан-Удэ. По данным правоохранительных органов, мужчина ранее судим. "Доставлен в отдел полиции для принятия правового решения", - уточняется в сообщении.

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РоссияБурятия
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