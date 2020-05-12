В больнице в Петербурге произошел пожар. Погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ

Видео с места пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

ТАСС, 12 мая. Пять человек стали жертвами пожара, возникшего в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

"При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ", - сказал источник.

На данный момент пожар локализован. "Его площадь составила 10 кв. м", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В результате пожара есть погибшие, подтвердили в министерстве, не уточнив их количество.

На место происшествия выехал прокурор Выборгского района.

"Прокуратура Выборгского района организовала проверку соблюдения требований закона в связи с пожаром", - сообщили в прокуратуре.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

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