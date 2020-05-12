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Источник: на Юргинском военном полигоне в Кузбассе произошел взрыв

По данным собеседника ТАСС, в результате инцидента погибли несколько человек

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате взрыва на территории Юргинского общевойскового полигона в Кемеровской области. О происшествии, которое произошло накануне, стало известно во вторник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В понедельник на территории Юргинского военного полигона произошел взрыв, предположительно, снаряда. Есть несколько погибших", - сказал собеседник агентства, не уточнив точное число жертв.

Юргинский общевойсковой полигон в Кемеровской области является крупнейшим центром испытаний вооружения и боевой техники, тактических учений в Центральном военном округе. Его общая площадь составляет порядка 30 тыс. га.

Теги
РоссияКемеровская область
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