Причиной пожара в больнице в Петербурге могло стать замыкание в аппарате ИВЛ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник во вторник утром на шестом этаже в реанимационном отделении. Площадь пожара составляет 10 кв. м, он локализован. Погибли пять пациентов, которые были подключены к ИВЛ.

Пожар возник во вторник утром на шестом этаже в реанимационном отделении в больнице Святого Георгия. Площадь пожара составляет 10 кв. метров. На данный момент он локализован. Погибли пять пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Источник в медицинских службах уточнил, что эти люди проходили лечение от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, их состояние было тяжелым. "Один из аппаратов ИВЛ буквально вспыхнул, и сразу повалил дым", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, на момент прибытия первого пожарного подразделения шел дым из окна больницы на уровне шестого этажа. Возгорание локализовали через 25 минут. "По предварительным данным, есть погибшие, находившиеся в отделении реанимации", - подтвердили в МЧС, не уточнив их количество. Эвакуировано 150 человек. По данным городского главка МЧС, всех эвакуированных пациентов разместили на нижних этажах больницы.

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