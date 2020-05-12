С авиарейса Якутск - Петербург правоохранители сняли двух подравшихся пассажиров

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Правоохранители сняли с авиарейса Якутск - Санкт-Петербург двух пассажиров после случившейся на борту потасовки. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Сообщается, что житель Башкирии, будучи в нетрезвом виде, сквернословил и не реагировал на замечания экипажа. "Установлено, что один из пассажиров сделал нарушителю общественного порядка замечание, на которое тот не отреагировал. После этого 35-летний житель города Санкт-Петербург нанес жителю Башкортостана три удара кулаком в область лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении 51-летнего жителя Башкирии составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Мужчине грозит административный штраф.

Командир экипажа воздушного судна отстранил обоих пассажиров от полета. Проводится процессуальная проверка.