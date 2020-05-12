Пожар в больнице в Петербурге. Главное

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает зараженных коронавирусом, произошел пожар.
- В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.
- Из здания эвакуировали 150 человек.
- Источник в медицинских службах уточнил, что пациенты были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии.
- Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации.
- Площадь возгорания составила 10 кв. м.
- По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность.
- Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.
- СК возбудил уголовное дело после происшествия.