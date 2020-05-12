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Пожар в больнице в Петербурге

Пожар в больнице в Петербурге. Главное

© Петр Ковалев/ТАСС

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, которая принимает зараженных коронавирусом, произошел пожар.

  • В результате происшествия погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ. 
  • Из здания эвакуировали 150 человек.
  • Источник в медицинских службах уточнил, что пациенты были заражены коронавирусом и находились в тяжелом состоянии.
  • Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации.
  • Площадь возгорания составила 10 кв. м.
  • По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность.
  • ​Прокуратура начала проверку после пожара, на место ЧП выехал прокурор Выборгского района.
  • СК возбудил уголовное дело после происшествия.
Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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