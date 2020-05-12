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Пожар в больнице в Петербурге
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СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

В результате ЧП погибли пять пациентов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

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"По факту гибели пациентов во время пожара следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в СК.

В результате пожара погибли пять человек, которые находились на ИВЛ. Площадь возгорания составила 10 кв. м, из больницы эвакуированы 150 человек. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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Пожар в больнице в Петербурге
Пожар в больнице в Петербурге. Главное
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