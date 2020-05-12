СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"По факту гибели пациентов во время пожара следственными органами Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказали в СК.

В результате пожара погибли пять человек, которые находились на ИВЛ. Площадь возгорания составила 10 кв. м, из больницы эвакуированы 150 человек. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.