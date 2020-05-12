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СМИ: неизвестные напали на больницу в столице Афганистана

У входа в медучреждение прогремел взрыв

ТАСС, 12 мая. Неизвестные совершили нападение на больницу в западной части столицы Афганистана Кабуле. Об этом во вторник сообщил афганский телеканал 1-TV.

По его данным, сначала у входа в учреждение прогремел взрыв, а затем вооруженные люди проникли в здание больницы на 100 мест.

По сведениям агентства Pajhwok, больница находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ".

Как указывает телеканал TOLOnews, на месте инцидента были слышны два взрыва, а также звуки выстрелов. К зданию прибыли специальные подразделения полиции. Отмечается, что только часть медицинского персонала смогла покинуть учреждение перед началом атаки, другие остаются заблокированными в нем. Источники телеканала также информировали, что за больницей находится гостиница, в которой проживают иностранцы. В настоящее время боевики пытаются проникнуть в это здание.

TOLOnews также сообщает о трех пострадавших, в том числе одной женщине. Все они являются гражданскими лицами.

В новость были внесены изменения (10:10 мск) — приводятся подробности в четвертом и пятом абзацах

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