Открытое горение на кровле базы отдыха на Кубани ликвидировано

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле двухэтажного здания в поселке Бжид Туапсинского района на Кубани, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что кровля базы отдыха загорелась в Туапсинском районе Краснодарского края, ведется тушение. По данным ГУ МЧС, изначально пожар возник на площади 200 кв. м на кровле двухэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания, затем огонь распространился на площади 960 кв. м.

"В 09:43 мск объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.