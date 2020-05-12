{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение на кровле базы отдыха на Кубани ликвидировано

Площадь возгорания составила 960 кв. м

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле двухэтажного здания в поселке Бжид Туапсинского района на Кубани, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что кровля базы отдыха загорелась в Туапсинском районе Краснодарского края, ведется тушение. По данным ГУ МЧС, изначально пожар возник на площади 200 кв. м на кровле двухэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания, затем огонь распространился на площади 960 кв. м.

"В 09:43 мск объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Пожар в больнице в Петербурге
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
В правоохранительных органах уточнили, что его установили в начале мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС