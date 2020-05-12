Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

ТАСС, 12 мая. Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Установлено, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ. Сам аппарат новый, его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе", - сказал источник.

По его словам, сейчас выясняется, что именно стало причиной возгорания аппарата ИВЛ. "Рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки, неправильной эксплуатации", - пояснил собеседник агентства.