{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в больнице в Петербурге
Обновлено 

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

В правоохранительных органах уточнили, что его установили в начале мая
На эту тему
Пожар в больнице в Петербурге. Главное

ТАСС, 12 мая.  Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Установлено, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ. Сам аппарат новый, его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе", - сказал источник.

По его словам, сейчас выясняется, что именно стало причиной возгорания аппарата ИВЛ. "Рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки, неправильной эксплуатации", - пояснил собеседник агентства.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
Реклама на ТАСС
На МКАД столкнулись три грузовика и легковая машина
Движение затруднено, две полосы перекрыты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС