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Пожар в больнице в Петербурге
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Эксперты выясняют причину смерти одного из пациентов петербургской больницы

По словам прокурора Павла Данилова, в палате, где произошел пожар, находились четыре человека, пятый лежал в соседней
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Пожар в больнице в Петербурге. Главное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Четыре пациента больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в реанимационном отделении которой во вторник утром произошел пожар, находились в одной палате и погибли. Причина смерти пятого пациента пока не установлена, сообщил журналистам прокурор Выборгского района города Павел Данилов, который находится на месте ЧП.

"По оперативным данным, [из-за пожара] погибли четыре человека, которые находились в палате [где начался пожар]. Пятый находился в соседней палате, причина его гибели устанавливается", - сказал Данилов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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