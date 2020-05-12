Эксперты выясняют причину смерти одного из пациентов петербургской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Четыре пациента больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в реанимационном отделении которой во вторник утром произошел пожар, находились в одной палате и погибли. Причина смерти пятого пациента пока не установлена, сообщил журналистам прокурор Выборгского района города Павел Данилов, который находится на месте ЧП.

"По оперативным данным, [из-за пожара] погибли четыре человека, которые находились в палате [где начался пожар]. Пятый находился в соседней палате, причина его гибели устанавливается", - сказал Данилов.