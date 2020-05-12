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В Перми суд отпустил под залог арестованного руководителя строительства зоопарка

Сумма залога не уточняется

ПЕРМЬ, 12 мая. /ТАСС/. Свердловский районный суд отпустил под залог руководителя строительства нового зоопарка в Перми, сотрудника компании генподрядчика проекта "РЖДстрой" Илью Козырева, арестованного по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

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"Козырев [находится] под залогом", - сказала собеседница агентства, не уточнив сумму залога.

Летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств, выделенных из краевого бюджета на строительство нового зоопарка в Перми. Сумма ущерба, по данным МВД, составляет более 120 млн рублей. В декабре суд арестовал на два месяца руководителя проекта строительства Козырева и бывшего начальника управления капитального строительства Минстроя Пермского края Дмитрия Левинского, затем обоим продлили срок содержания под стражей до 12 мая. По информации суда, Левинский останется в СИЗО до 1 августа.

23 апреля ГУ МВД России по Пермскому краю сообщило, что в рамках расследования этого же уголовного дела, полиция провела обыски в кабинете бывшего первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина, который на следующий день покинул свою должность по собственному желанию.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года, госконтракт на выполнение работ первой очереди был заключен в январе 2018-го с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га. По информации регионального Минстроя, стоимость работ первого этапа первой очереди составляет более 1,8 млрд рублей, общая цена первой очереди - 2,1 млрд рублей. Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года, но работы затянулись из-за неверной проектной документации, что повлекло за собой повреждение фундамента.

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