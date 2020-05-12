Организатор хосписа в Красногорске признал вину по делу о гибели людей при пожаре

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение организатору хосписа в Красногорске Дмитрию Новикову по уголовному делу о гибели постояльцев в результате пожара. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, фигурант полностью признал вину.

"Следователем ГСУ СК России по Московской области организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), - сообщила Врадий. - На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

Во вторник следствие ходатайствует о его аресте. Врадий добавила, что по указанию и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, фигурант арендовал загородный дом для использования в качестве частного хосписа для пожилых людей с оплатой в размере от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей с каждого постояльца за сутки. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям. По данным источника, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому его проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам не проводились. В настоящее время установлено, что собственником никаких мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принималось, коттедж не был оборудован никакими системами противопожарной защиты, а персонал не знал, как правильно действовать в случае пожара.

В новость были внесены изменения (12:23 время мск) — добавлены подробности по тексту.