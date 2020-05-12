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В Якутске возбудили дело после проверки пункта передержки, где нашли мертвых животных

На его территории 7 и 8 марта было умерщвлено 201 животное

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Дело о превышении полномочий возбуждено после проверки прокуратурой после обнаружения в контейнере мертвых собак и кошек на территории пункта передержки безнадзорных животных в Якутске. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры республики.

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В марте в соцсетях и СМИ была опубликована видеозапись обнаружения в контейнере мертвых животных на территории пункта передержки в Якутске. По данным республиканского департамента ветеринарии, в пункте находилось два контейнера. В одном были трупы собак, погибших на улицах города, умерших от болезней или усыпленных по согласию хозяев, во втором - трупы кошек и собак, имевших контакт с собакой с вирусом бешенства, из-за чего 5 марта на территории пункта ввели карантин.

"В отношении начальника управления ветеринарии города Якутска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Установлено, что на территории пункта передержки в Якутске 7 и 8 марта было умерщвлено 201 животное. "Основанием явился приказ начальника управления ветеринарии Якутска, которым в нарушение установленных санитарных и ветеринарных правил после выявления факта бешенства принято решение об умерщвлении всех больных и заподозренных в болезни собак и кошек без проведения постоянного наблюдения, антирабического вакцинирования и их изоляции", - отмечается в сообщении.

Также по результатам проверки прокуратура по фактам нарушений законодательства об ответственном обращении с животными, отсутствия должного ведомственного контроля внесла представления в адрес руководителя МУП "Жилкомсервис", департамента ветеринарии республики. В отношении ответственных должностных лиц инициировано возбуждение административных дел.

"По факту жестокого обращения с животными правоохранительными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ. В настоящее время прокуратурой республики проверяется законность принятого решения", - отметили в пресс-службе.

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