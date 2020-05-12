Суд Парижа не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении россиянина Винника

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Суд Парижа отказался во вторник освободить из-под стражи гражданина России Александра Винника. Об этом сообщила ТАСС французский адвокат Ариан Зимра.

"Мы получили сегодня известие об отказе суда в ответ на нашу просьбу освободить Винника из-под ареста на время судебных процедур", - сказала она.

Помимо выдвинутых ранее аргументов, защитники россиянина обращают сейчас также внимание на сложную ситуацию с распространением коронавируса. По их мнению, это увеличивает риск для здоровья Винника.

23 января российский специалист по информационным технологиям, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Там его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Выдачи Винника также добивались РФ и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся более пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях.

17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, решил оставить россиянина под стражей. На следующий день после этого заседания мать гражданина РФ Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство. Соответствующее обращение она передала в посольство РФ в Париже.