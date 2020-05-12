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В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

Глава города, по данным источника ТАСС, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Республике Коми и регионального УФСБ проводят следственные действия в кабинете руководителя администрации города Инты Ларисы Титовец. Об этом сообщили ТАСС председатель совета Инты Василий Сидор и источники в правоохранительных органах региона.

"Знаю, что там [в кабинете мэра Инты] находятся [сотрудники] ФСБ, СК. Доступ в кабинет запрещен, стоят сотрудники полиции, это все, что я могу сказать. Лариса Титовец, наверное, там же. Я ее не видел с утра, я приехал, они [сотрудники правоохранительных органов] уже были здесь. Пока информацией не располагаем никакой", - сказал ТАСС по телефону руководитель городского совета.

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах региона, Титовец подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

В следственном управлении СК РФ по республике сообщили ТАСС, что пока не располагают информацией.

Титовец была назначена на должность руководителя администрации Инты в декабре 2016 года, а до этого работала первым заместителем руководителя и больше года исполняла обязанности главы администрации, потому что ее предшественник Павел Смирнов был арестован в ноябре 2015 года, а в 2017-м приговорен к 12 годам в колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей за взятки.

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