Потерпевшего по делу "Омбудсмена полиции" уволили из органов из-за интимных фото

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Потерпевший по делу обвиняемого в вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, следует из постановления Мосгорсуда.

Мещанский суд Москвы в феврале 2018 года отклонил иск о восстановлении его на службе, а летом 2018 года Мосгорсуд признал это решение законным. "Курбанов Р. А. проходил службу в органах внутренних дел, имел специальное звание капитана внутренней службы. Приказом УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве предписано за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, уволить со службы в органах внутренних дел", - следует из материалов.

Как отмечается в документе, основанием для увольнения послужило заключение служебной проверки, утвержденное 11 октября 2017 года, согласно которому он направлял свои личные фотографии интимного содержания третьим лицам, осознавая при этом, что они могут быть распространены дальше среди неограниченного круга лиц, не обеспечив их сохранность, допустил распространение данных фотографий в сеть Интернет.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала, что потерпевшим по делу Воронцова является специалист 4-го отделения (морально-психологического обеспечения) отдела по работе с личным составом УВД на Московском метрополитене Расим Курбанов.

Тверской суд Москвы на прошлой неделе избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц"). По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.

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