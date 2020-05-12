Аппараты ИВЛ "Авента-М" не будут использовать в больнице Петербурга до выяснения причин ЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", один из которых, по предварительным данным, загорелся 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования. Об этом журналистам сообщил заведующий отделением общей реанимации больницы Владимир Сулима.

"В настоящее время эти аппараты не используются в работе [в больнице]. Используется другое оборудование, которое имеется в нашем арсенале. <…> До получения итогов расследования [ЧП] мы не будем эти аппараты эксплуатировать", - сказал Сулима.

Сулима также отметил, что загоревшийся аппарат ИВЛ был получен 1 мая, претензий к нему не было.

"Это аппарат ИВЛ "Авента-М", они получены нами 1 мая", - сказал он. Он добавил, что претензий к работе аппаратов в медучреждении не было.

Последний контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ марки "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода больница Святого Георгия заключила 24 апреля с АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" на 441,3 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Один такой аппарат был оценен в 1,9 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Санкт-Петербурга. Техника, поставки которой необходимо было осуществить в кратчайшие сроки, как указано в документации, была произведена в 2020 году.