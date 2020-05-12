Сиделку режиссера Коновалова разыскивают по подозрению в ограблении его квартиры в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские разыскивают сиделку режиссера Владимира Коновалова, которая подозреваемся в краже денег из его квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение от дочери режиссера Владимира Коновалова о том, что из его квартиры в Большом Тишинском переулке пропали деньги в размере 30 тыс. рублей, которые могла забрать только сиделка режиссера", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут розыск женщины.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт регистрации обращения в полицию, но не уточнили личности пострадавшего.

Владимир Коновалов - режиссер-документалист, снимавший ленты в основном спортивной тематики, лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, заслуженный деятель искусств РСФСР.