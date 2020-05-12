В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками. Такие материалы составили и в отношении его несовершеннолетних жертв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской полиции.

"Материалы собраны, отправлены в администрацию района", - сообщил собеседник агентства.

В конце апреля в Свердловском районе Красноярска мужчина, угрожая применением насилия, забрал у двух девушек 17 и 18 лет сотовые телефоны и ювелирные украшения. После этого подозреваемый их изнасиловал. Насильника задержали по горячим следам. Полиция возбудила против него уголовные дела.

В Красноярском крае с 1 апреля действует режим самоизоляции.