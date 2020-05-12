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В КЧР обнаружен цех по переделке оружия

По подозрению в его организации задержаны семь человек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили в частном доме в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия, по подозрению в его организации задержаны семь человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с коллегами из Северо-Кавказского федерального округа при участии ФСБ России и Росгвардии задержаны семь граждан, подозреваемых в незаконной переделке и сбыте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов", - сказала она.

По словам Волк, в ходе проверочной закупки полицейские приобрели у злоумышленников семь пистолетов и карабин. После проведения экспертизы установлено, что они являются пригодными для выстрелов. Позже полицейские купили у нелегальных продавцов еще два пистолета Макарова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в селе Учкекен, в частном доме, принадлежащем одному из подозреваемых, обнаружен цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ. Трое фигурантов дела арестованы, один находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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