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Обновлено 

В Челябинске возбудили уголовное дело после избиения полицейскими задержанного

Ранее судимый гражданин в пьяном виде пытался сломать дверь, вызванный наряд избил его дубинками

ТАСС, 12 мая. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после применения полицейскими Челябинска недозволенных методов воздействия по отношению к задержанному. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В УМВД РФ по Челябинску поступил вызов о том, что в одном из домов Ленинского района мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. По имеющейся информации, в ходе разбирательства в отношении доставленного сотрудниками ППСП были применены недозволенные методы воздействия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задержанный мужчина был ранее судим по статьям "Убийство" и "Кража" УК РФ.

"Начальником ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в отдел полиции направлена специальная комиссия из числа сотрудников службы собственной безопасности и других заинтересованных подразделений регионального полицейского главка. Сейчас по материалам службы собственной безопасности следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - уточнили в ведомстве.

Об аресте полицейского

Суд заключил под стражу челябинского полицейского, который превысил полномочия и нанес травмы задержанному. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник интернет-издание Znak.com сообщило о том, что полицейские избили резиновой дубинкой пьяного мужчину, задержанного в Ленинском районе Челябинска.

В новость были внесены изменения (14:58 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияЧелябинская область
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