Мужчина и ребенок утонули после опрокидывания лодки на реке в Коми

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка и мужчины после опрокидывания моторной лодки на реке Ижме в Коми. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту гибели мужчины и малолетнего ребенка в ходе опрокидывания моторной лодки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 11 мая в Республике Коми трое мужчин и ребенок плыли на моторной лодке по Ижме, лодка зацепилась за кабель, перетянутый через реку, и опрокинулась. Владелец лодки не имел разрешения на перевозку людей, а также не обеспечил их спасательными жилетами. Трое из четырех пассажиров смогли зацепиться за лодку, где их позднее обнаружили спасатели и доставили в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенка спасти не удалось. В настоящее время ведутся поиски пропавшего 27-летнего мужчины, которого унесло течением.