{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина и ребенок утонули после опрокидывания лодки на реке в Коми

По данным следствия, лодка перевернулась, зацепившись за перекинутый через реку кабель

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка и мужчины после опрокидывания моторной лодки на реке Ижме в Коми. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту гибели мужчины и малолетнего ребенка в ходе опрокидывания моторной лодки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 11 мая в Республике Коми трое мужчин и ребенок плыли на моторной лодке по Ижме, лодка зацепилась за кабель, перетянутый через реку, и опрокинулась. Владелец лодки не имел разрешения на перевозку людей, а также не обеспечил их спасательными жилетами. Трое из четырех пассажиров смогли зацепиться за лодку, где их позднее обнаружили спасатели и доставили в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенка спасти не удалось. В настоящее время ведутся поиски пропавшего 27-летнего мужчины, которого унесло течением.

Теги
РоссияКоми
Реклама на ТАСС
В Перми суд отпустил под залог арестованного руководителя строительства зоопарка
Сумма залога не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС