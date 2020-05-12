{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-2 в Подмосковье

Авария произошла в Чеховском районе

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Два человека стали жертвами ДТП с участием трех автомобилей в Чеховском районе Подмосковья, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"В 14:50 поступила информация, что в районе 58-го км трассы М-2 "Крым" в Чеховском районе произошло попутное столкновение трех автомобилей: грузовика "КамАЗ" и легковых автомобилей Dodge и Toyota. В результате ДТП погибли два человека", - сказали ведомстве.

По данным главка, все погибшие находились в Dodge. Движение на данном участке трассы осуществляется без затруднений. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Перми суд отпустил под залог арестованного руководителя строительства зоопарка
Сумма залога не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС