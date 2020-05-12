Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-2 в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Два человека стали жертвами ДТП с участием трех автомобилей в Чеховском районе Подмосковья, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"В 14:50 поступила информация, что в районе 58-го км трассы М-2 "Крым" в Чеховском районе произошло попутное столкновение трех автомобилей: грузовика "КамАЗ" и легковых автомобилей Dodge и Toyota. В результате ДТП погибли два человека", - сказали ведомстве.

По данным главка, все погибшие находились в Dodge. Движение на данном участке трассы осуществляется без затруднений. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.