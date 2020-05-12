Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в соседний двор на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Суд на Ставрополье избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который бросил гранату в компанию людей в соседнем дворе. Об этом сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

Вечером 10 мая в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа мужчина, находившийся в состоянии опьянения, бросил гранату в соседний двор, где компания отмечала праздник. По данным краевого Минздрава, медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим, 12 из них госпитализированы, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В Георгиевском городском округе продолжают работать следователи-криминалисты аппарата следственного управления", - говорится в сообщении.

Бросивший гранату 67-летний мужчина был задержан в день происшествия, ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. По информации краевого следственного управления, причиной происшествия стало недовольство мужчины шумным поведением соседей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").